Gardiens des cités perdues Tome 5 : Projet Polaris

Après un passage par Exillium, l'école réservée aux bannis, Sophie et ses amis sont de retour à l'académie Foxfire. Les nouveaux membres du Cygne Noir sont cependant en danger et les Invisibles multiplient les attaques contre les Cités perdues. Tandis que la tension monte avec les ogres, Sophie et sa troupe tentent d'en savoir davantage sur le plan de l'ennemi, le "Projet Polaris". Un étrange symbole semble en être la clé et il serait lié à... Keefe !