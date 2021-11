Bienvenue chez les Loud Tome 3 : Le grand-frère

Lincoln en a plus qu'assez de manger avec ses petites soeurs ! Il ne supporte plus leurs chamailleries, leurs batailles de petits pois et leurs blagues de bébés ! Alors, c'est décidé, il s'assiéra dorénavant à la table de ses parents et de ses soeurs aînées. Il est grand, maintenant, et il n'y a rien de plus chouette ! Vraiment ?