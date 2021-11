Tout droit jusqu'au matin. Et si Wendy s'était rendue au Pays imaginaire avec le capitaine Crochet ?

Et si Wendy s'était rendue au Pays Imaginaire... avec le Capitaine Crochet ? Wendy Darling a 16 ans et sa vie est loin de ressembler à ce qu'elle avait imaginé. Piégée dans la torpeur d'une grande maison vide après le départ de ses frères en pensionnat, contrainte d'assister aux réceptions ennuyeuses données par ses parents qui, en outre, ont décidé de l'envoyer en Irlande comme gouvernante, Wendy aurait aimé que sa vie soit différente. Sa seule échappatoire est l'écriture, et elle passe tout son temps libre à coucher sur papier les contes du Pays Imaginaire. Ainsi, lorsqu'un bateau pirate se présente et que son capitaine lui promet de l'y accompagner, Wendy n'hésite pas une seconde et passe un pacte avec le diable. Mais elle découvre vite que ce n'est pas le petit paradis qu'elle imaginait... D'étranges menaces se manifestent et le Capitaine Crochet ne tarde pas à révéler ses plans diaboliques pour détruire toute la magie de ce monde dont elle a tant rêvé. Malgré l'animosité af chée d'une petite fée nommée Clochette, elles n'auront d'autre choix que de s'allier pour tenter de sauver Peter Pan - et le Pays Imaginaire. Ceci n'est pas l'histoire de Peter Pan telle que vous la connaissez. C'est une histoire d'espoir. De rêve. De courage. Une histoire où seul un détail peut tout changer.