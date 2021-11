Les Jumeaux Fowl

Les jeunes frères d'Artemis Fowl prennent le contrôle... Action à cent à l'heure et créatures en tout genre dans un univers magico-technologique explosif ! L'un est un brillant esprit scientifique et ne porte que des costumes qu'il imprime en 3D... L'autre rêve de vivre à l'état sauvage et de parler aux animaux. Et pourtant, Myles et Beckett, onze ans, sont jumeaux. Tandis que leur grand frère Artemis est en mission sur Mars, les deux garçons passent une nuit seuls dans la villa des Fowl. Assez de temps pour se lier d'amitié avec un troll dont le venin est recherché par toutes les organisations secrètes de la planète - humaines ou non...