Le premier roi du monde. L'épopée de Gilgamesh

Gilgamesh est demi-dieu et roi de la Grande Ourouk, antique cité mésopotamienne. Il est puissant mais cruel et opprime son peuple. Pour le punir, les dieux décident de lui faire goûter à l'humanité, dont il ignore la saveur. Ils sèment alors en son coeur la graine de l'amitié et de l'amour dont la fleur naissante s'épanouira chaque jour et aura pour nom Enkidou, un homme, un ami, un frère.