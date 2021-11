La cabane magique Tome 4 : Le trésor des pirates

Direction les Caraïbes pour Tom et Léa ! Mais à peine ont-ils mis le pied sur une île qu'ils sont faits prisonniers par un affreux pirate : le capitaine Bones. Il ne libérera les enfants que s'ils l'aident à retrouver un trésor... Trouve l'indice caché dans chaque aventure de Tom et Léa et découvre qui est le mystérieux propriétaire de la Cabane Magique. En plus, tu apprendras plein de choses sur le temps des pirates.