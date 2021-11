Spirit - Au galop en toute liberté Tome 1 : Le cheval sauvage

Lucky déménage pour le Far West, mais elle s'en serait bien passé... Elle aimait tant la ville et ses copines d'avant ! Ici, tout est différent, et sa rentrée se passe... plutôt mal. Heureusement, un cheval semble aussi perdu qu'elle et, très vite, la jeune fille s'attache à lui. Et ça tombe bien, car Apo et Abigaëlle, deux filles de sa classe, adorent elles aussi les chevaux !