"Une vie et une mort en quatre parties cent dix-sept petits morceaux sept semaines et cent dix-neuf repas six rapports circonstanciés et deux coupures de presse avec quelques blagues, deux ou trois devinettes, quelques notes, et un fiasco par-ci, par-là pour faire avancer le récit... Pour que vous puissiez voir comment je suis devenu ce que je suis..." Hal nous raconte l'été de ses 16 ans. Son premier amour et cette promesse, inéluctable, qui a tout fait basculer. Un roman d'amour et un hymne à l'adolescence merveilleusement inventif et bouleversant.