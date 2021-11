Gardiens des cités perdues Tome 6 : Nocturna

Le sixième tome de la série à succès de Lumen, maintenant en poche label Best-seller ! En proie au deuil et à l'incertitude, Sophie doit changer de tactique pour sauver les siens. Nocturna... Dans l'esprit de Sophie, ce mot brille comme un astre. Car c'est sans doute là que se trouve sa famille humaine, enlevée par les Invisibles ; là aussi que l'attendent les réponses à toutes ses questions. Or, Sophie va devoir pactiser avec plusieurs de ses ennemis pour s'y rendre. Rongée par le doute et par la peur, elle ignore encore que Nocturna dissimule un secret ancestral qui pourrait bien changer la face du monde.