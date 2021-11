Romy : Dans la p'tite vie d'une YouTubeuse en herbe

Hey tout le monde, vous êtes bien sur la chaîne de Rrrrrromy ! Ca fait longtemps que je veux vous parler d'un sujet un peu moins rigolo mais dont il faut parler. Pourquoi maintenant ? Parce que c'était archi dur de prendre du recul sur cette histoire. Les choses changent hyper vite, c'est un truc que j'ai compris il y a bien longtemps. Tu penses que t'es heureux, que tout va bien et puis, tu réalises que tu ne profites pas assez de ce que tu as avant de le perdre. Aujourd'hui, je vais vous raconter comment une personne est entrée dans ma vie, pour me pourrir l'existence de A à Z. Et si je décide de vous en parler, c'est pour vous éviter de vivre les mêmes situations que moi. Pour ne pas reproduire les mêmes erreurs ! Kiss kiss love