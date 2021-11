Miraculous Tome 26 : Opération Adrien !

Pauvre Adrien... Son père lui interdit toute sortie et toute visite. Qu'à cela ne tienne ! Nino, Max et les autres profitent d'un voyage d'affaires de M. Agreste pour organiser une super fête entre copains. Seul problème : Wayhem, le plus grand fan d'Adrien, n'a pas été invité... et il compte bien se venger. Avec l'aide du Papillon, bien sûr !