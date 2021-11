Le monde de Lucrèce Tome 5

Scarlett fait une fugue, maman se prend pour une ado, et un invité surprise arrive à la maison : la vie est toujours aussi loufoque pour Lucrèce. Et voilà que s'annonce un week-end de rêve avec les Lines. Au programme : balade à cheval, sortie en mer et émotions fortes ! Lucrèce est prête pour l'aventure.