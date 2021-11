C’était mieux après

Du haut de ses dix ans, Vladimir a déjà connu beaucoup d'écoles. C'est à cause de ses parents qui ne savent pas rester au même endroit. Cette fois, il se retrouve avec de drôles d'élèves : surdoués, précoces, totalement inclassables ! Comment les accepter ? Et comment se faire accepter ? Vladimir imagine alors un truc génial qui va en étonner plus d'un...