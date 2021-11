Chant de mines

Trois gamins dans un orphelinat. Léo et Mathieu, ont une jambe de bois ; Pad'bol, leur souffre-douleur, est en fauteuil roulant. Tous les trois ont une passion : le foot. Noël approche. Ils ont hâte de recevoir leurs cadeaux et de prendre leur revanche sur l'équipe de foot de l'hôpital de la Croix-Rouge. Le Père-Noël, lui, est dépassé par les commandes et perd patience. La Mère Noël, elle, subit les impatiences de son époux. Pendant ce temps, des mines explosent.