Bienvenue chez les Loud Tome 2 : Message reçu !

Lincoln est furieux ! Lori a cassé son casque de réalité virtuelle. Pour lui faire savoir sa colère, il s'empare de son téléphone et lui laisse un message plein de reproches sur son répondeur. Mais quelques heures plus tard, sa soeur, qui n'a pas regardé son portable, s'excuse en lui en offrant un tout neuf. Oups ! Lincoln doit absolument effacer son message... et vite !