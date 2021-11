Les enfants de la Résistance Tome 1 : Premières actions

Le 10 mai 1940, la guerre était là. Et le 22 juin 1940, un armistice était signé avec l'Allemagne. Nous étions vaincus. C'était l'été de nos 13 ans à mon copain Eusèbe et moi. Et quand les troupes allemandes sont entrées dans notre village, nous n'étions pas prêts à nous résigner.