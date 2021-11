La cabane magique Tome 2 : Le mystérieux chevalier

Tom et Léa atterrissent au Moyen Age. Ils visitent un château fort, assistent à un somptueux banquet... Mais des gardes les surprennent et les jettent au cachot ! Réussiront-ils à s'échapper ? Trouve l'indice caché dans chaque aventure de Tom et Léa et découvre qui est le mystérieux propriétaire de la Cabane Magique. En plus, tu apprendras plein de choses sur le Moyen Age.