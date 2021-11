La cabane magique Tome 3 : Le secret de la pyramide

Tom et sa soeur, Léa, découvrent l'Egypte ancienne. Guidés par un mystérieux chat noir, ils entrent dans une pyramide... et se retrouvent nez à nez avec le spectre de la reine Hutépi. Qu'attend d'eux le fantôme ? Est-il dangereux ? Trouve l'indice caché dans chaque aventure de Tom et Léa et découvre qui est le mystérieux propriétaire de la Cabane Magique. En plus, tu apprendras plein de choses sur l'Egypte ancienne.