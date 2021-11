Mauvaises graines

Léa, treize ans, considère que la cabane que lui a construit son frère Nanou est à elle. C'est là qu'elle vient se réfugier. Alors, pas question qu'on vienne la raser, et les arbres, et la forêt ! Et tout ça, pourquoi ? Pour construire un centre commercial et un parking ! Ils ont perdu la tête ou quoi ? Léa va résister, faire des pancartes, empêcher les gens de pénétrer dans son domaine. Mais toute seule, elle n'y arrivera pas. Ca tombe bien, elle a deux copains. Mais peut-elle compter sur eux ?