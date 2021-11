La Guerre des Clans (Hors-série) : Le destin d'Etoile de Feuille

Découvrez une histoire inédite du Clan du Ciel ! Il y a de nombreuses lunes, cinq clans de guerriers se partageaient la forêt, en paix. Puis, par la faute des Bipèdes, le Clan du Ciel a disparu. Jusqu'à ce que, bien des lunes plus tard, les descendants des premiers guerriers soient réunis, et que le Clan du Ciel retrouve sa gloire passée. Mais des menaces surgissent et les désaccords grandissent au sein du clan. La meneuse Etoile de Feuille réussira-t-elle à maintenir son unité, ou est-il voué à s'éteindre ?