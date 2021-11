L'Odyssée. Texte abrégé

Après les combats de l'Iliade, Ulysse prend enfin le chemin du retour à Ithaque, pour retrouver sa femme et son fils. Mais les obstacles qui le séparent de son pays sont très nombreux. Il lui faut, encore et toujours, faire preuve de courage et agir en héros... Une formidable épopée à la gloire d'un des plus célèbres héros de la mythologie grecque.