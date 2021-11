Les 100 Tome 1

Le compte a rebours à commencé... 2 : 48... 2 : 47... 2 : 46... Ils sont 100, tous mineurs, tous accusés de crimes passibles de la peine de mort. 1 : 32... 1 : 31... 1 : 30... Après des centaines d'années en exil dans l'espace, le Conseil leur accorde une seconde chance qu'ils n'ont pas le droit de refuser : retourner sur Terre. 0 : 45... 0 : 44... 0 : 43... Seulement, là-bas, l'atmosphère est toujours potentiellement radioactive et les 100 risquent de mourir à peine débarqués. 0 : 03... 0 : 02... 0 : 01... Amours, haines, secrets enfouis et trahisons. Comment se racheter une conduite quand on n'a plus que quelques heures à vivre ?