25 métamorphoses d'Ovide

La création du monde et la naissance de l'homme, l'âge d'or, le déluge, l'orgueil d'Arachné, Echo et Narcisse, Dédale et Icare, Orphée et Eurydice, Apollon et Daphné. Des récits mythiques et poétiques qui fascinent l'homme en quête des ses origines. Cette édition originale propose de découvrir vingt-cinq histoires de métamorphoses parmi les plus représentatives de l'ouvre d'Ovide.