Le Club des Cinq Tome 16 : Le Club des Cinq et la maison hantée

Pauvre Dago ! Il s'est blessé et a besoin de repos... Claude décide de l'emmener camper quelques jours près d'une maison abandonnée - là, au moins, ils seront au calme. Mais l'endroit n'est pas si tranquille... La nuit, d'étranges cris s'élèvent de la bicoque. Heureusement Annie, Mick et François arrivent bientôt en renfort et le Club des Cinq, au complet, peut mener l'enquête !