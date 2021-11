Le voyage inspiré

Grenade, 1492. Au détour d'une rue, Pedro Alvarez tombe nez à nez avec un homme étrange. Et pour cause, il s'agit de Christophe Colomb ! Celui-ci lui propose d'embarquer sur la Santa-Maria à la découverte des Indes. Mais la traversée s'annonce mouvementée et si longue que tous se demandent s'ils reverront un jour la terre ferme.