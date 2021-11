L'inconnu du Pacifique. L'extraordinaire voyage du Capitaine Cook

Le capitaine James Cook fut l'un des plus grands marins du XVIIIe siècle. Lors de ses trois voyages autour du monde, il découvrit de nouvelles terres, pour la plupart des îles de l'océan Pacifique. Sa dernière expédition dans le Pacifique se déroula entre 1776 et 1779 : James Cook fit escale en Nouvelle-Zélande, affronta les icebergs et la banquise, inscrivit les îles Sandwich sur sa carte.