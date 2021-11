L'agenda de Roxane agenda scolaire. Edition 2020-2021

Je suis trop heureuse de te retrouver et de t'accompagner au quotidien pour une nouvelle année avec cet agenda. Emploi du temps, devoirs, rendez-vous, soirées, tu pourras tout y noter et il te suivra partout ! Tu y trouveras des stickers, des recettes exclusives ultra gourmandes et même... des vidéos ! Oui oui I ! Tu vas pouvoir donner vie à ton agenda ! J'ai voulu un agenda unique pour immortaliser ton année qui se voudra, j'en suis sûre : EXPLOSIVE !