Le livre à toucher de mes 2 ans. Bonjour, la ferme !

Le premier livre à toucher des tout-petits ! Adapté aux petits de 2 ans, cet ouvrage cartonné propose un texte simple, rythmé enrichi de matières à toucher pour développer les sens du tout-petit. A la ferme, au fil de sa promenade, il dit bonjour au poussin tout doux, caresse la laine moelleuse du mouton ou les poils du chat. Qu'elles sont belles et soyeuses, les plumes du coq ! Il peut aussi toucher la robe tachetée de la vache et la queue en tire-bouchon du cochon. Un premier livre pour observer, toucher, s'éveiller à l'environnement et au monde au fil d'une histoire adaptée à son âge. Les illustrations tendres et drôles de Tiago Americo accompagnent cet ouvrage.