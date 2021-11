Jack et le haricot

Un livre pour entrer dans la lecture dès la maternelle. Digrammes en vert pour signaler les paires de lettres qui produisent un son. Lettres muettes en gris pour repérer les lettres qui ne se prononcent pas. Capitales pour faciliter la reconnaissance des lettres. Bulles pour désigner qui parle. Onomatopées pour un premier niveau de lecture très simple. Dès que l'enfant connait le son des lettres et des principaux digrammes (OU, AN, ON...), il peut lire son premier livre !