Mes premières comptines. Volume 2

Et si on chantait ? Avec ses puces sonores musicales, ce recueil est unique. Sur chaque page, l'enfant recherche dans l'illustration le petit bouton qui déclenchera la musique. Ce sont des comptines ludiques et familières des enfants que l'on retrouve au fil des pages : "Un, deux, trois, nous irons au bois" ; "Le furet" ; "Si tu as d'la joie au coeur" ; "Coccinelle, demoiselle" ; "Pomme de reinette" et "Am stram gram". Les illustrations joyeuses de Kiko viennent enrichir cet ouvrage plein de gaîté et d'entrain. Un livre sonore pour découvrir les comptines traditionnelles.