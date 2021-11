Je sais le faire. 1000 gestes pour devenir autonome

Lacer ses chaussures, enfiler un pull, aller aux toilettes, faire son lit, se brosser les dents... la vie quotidienne est une aventure quand on est enfant et il faut parfois plusieurs années pour maîtriser tous les gestes de l'autonomie ! Par son contenu ludique, pratique, illustré de plus de 1 000 dessins et photos, ce livre est le compagnon de route de la famille. Le premier livre d'apprentissage de l'autonomie. De 4 à 12 ans.