Un amour de petite soeur

"Un jour, mes parents m'ont dit que j'allais avoir une petite soeur. C'est drôle, je ne me souvenais pas leur avoir demandé". C'est Archibald qui nous fait cet aveu en introduction du nouvel album de Pauline Martin et Astrid Desbordes, qui reprennent ici le personnage de Mon Amour dans le rôle d'un grand frère curieux mais dubitatif face à l'arrivée d'une petite soeur avec laquelle il va désormais devoir compter. Au fil des pages, la petite soeur grandit, trouve sa place dans les jeux, dans le coeur, mais aussi dans les inquiétudes d'un grand frère parfois jaloux, souvent tendre et finalement très fier de ce rôle nouveau. Car, nous dit Archibald, "ce que je préfère avec ma petite soeur, c'est être son grand frère".