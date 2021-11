Madame Lumineuse

Mme Lumineuse est toujours gaie, elle fait le bonheur autour d'elle, et plus elle est heureuse, plus elle scintille. Mais soudain, une semaine arrive sans qu'aucun événement positif ne lui donne le sourire : la pauvre Mme Lumineuse perd chaque jour un peu plus de lumière et plonge dans la mélancolie. C'est alors que M. Etonnant trouve la solution pour lui redonner des couleurs !