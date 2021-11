Des documentaires illustrés qui répondent à toutes les questions des petits curieux de 4 à 6 ans. Des textes courts et instructifs, de belles illustrations et un papier indéchirable font de cette nouvelle collection un outil idéal pour accompagner et guider nos enfants dans la découverte du monde. Avec des sujets très variés comme les pompiers ou le chantier, le lecteur assimile des notions simples et parfaitement adaptées aux besoins de son âge... pour grandir tout en douceur !