Une promenade en images, en musique et du bout des doigts dans une ferme animée. Les jeunes enfants ne résisteront pas au plaisir d'appuyer sur les puces sonores pour découvrir les cris des animaux et les bruits de la ferme. Avec différentes découpes à suivre du doigt. Mon livre sonore à toucher : une série de livres à la fois tactiles et sonores qui rencontrent un grand succès. Dans la même collection : Les bruits de la nuit, Les bruits du jardin et Les bruits de la jungle.