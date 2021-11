Les sirènes. Avec plus de 350 autocollants

Un livre de la collection à grand succès J'habille mes amies avec une couverture scintillante et des centaines d'autocollants dont une planche de vignettes scintillantes pour habiller des sirènes et compléter les scènes imagées. Les sirènes qui peuplent les pages de ce livre d'autocollants explorent le monde sous-marin en compagnie de phoques, à la recherche de perles ou de trésors enfouis, et font la connaissance d'une reine. Les enfants s'amuseront à les habiller et à compléter les scènes imagées à l'aide des nombreux autocollants. Un livre de la collection à très grand succès J'habille mes amies.