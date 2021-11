Simon : Je veux pas aller à l'école

C'est la veille de la rentrée et Simon a une nouvelle réplique préférée. Quand sa maman lui dit : "Tu vas aller à l'école" , quand son papa lui promet : "Tu vas apprendre l'alphabet" , Simon prend un air effaré et grognon et il crie : "Ca va pas non ! " C'est le jour de la rentrée et Simon ne veut pas y aller. Mais une fois sur place, après avoir un peu pleuré, il s'aperçoit qu'on fait plein de choses formidables à l'école. Alors, le soir, quand la maîtresse lui dit qu'il faut partir, savez-vous ce qu'il répond ?