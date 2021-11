Mes premières chansons. Volume 2

Et si on chantait ? Avec ses puces sonores musicales, ce recueil est unique. Sur chaque page, l'enfant recherche dans l'illustration le petit bouton qui déclenchera la musique. Ce sont des chansons ludiques et familières des enfants que l'on retrouve au fil des pages : " Les petits poissons " ; " Y'a une pie dans le poirier " ; " Le rock'nroll des gallinacées " ; " La famille tortue " ; " Lapin caché " ; " Ah les crocodiles ". Les illustrations joyeuses d'Olivia Cosneau viennent enrichir cet album plein de gaieté et d'entrain. Un livre sonore pour chanter !