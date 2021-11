Les gestes barrières expliqués aux enfants

Un petit ouvrage documentaire à destination des enfants de l'école maternelle pour leur expliquer simplement les gestes barrières pour qu'ils puissent se protéger et protéger les autres du coronavirus et des virus en général. Un dessin animé conçu par l'auteur et adapté de ce livre est également disponible sur YouTube et a dépassé les 100 000 vues en à peine quelques jours.