Il y a 200 millions d'années, les dinosaures régnaient sur Terre, coexistant avec d'autres animaux, dont des reptiles marins et volants. De grands mystères les entourent encore, mais les paléontologues continuent à faire des découvertes passionnantes les concernant, et ce que nous savons déjà est fascinant. Tous les dinosaures naissent dans des oeufs, et certains semblent bien minuscules à côté de leur maman. L'énorme brachiosaure broute des arbres hauts comme 4 étages, alors que le compsognathus n'est pas plus gros qu'un poulet. Et imaginez qu'un diplodocus mange chaque jour 1 000 kg de branchages ! Quant aux struthiomimus, ils battent des records de vitesse, surtout lorsqu'ils sont attaqués par des troodons ! Des infos étonnantes qui nourriront la curiosité insatiable des petits. Des textes courts, de belles illustrations et un papier indéchirable font de cette collection un outil idéal pour accompagner et guider nos enfants dans la découverte du monde.