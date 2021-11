T'choupi prend soin de la planète

Une histoire à lire à deux pour un moment de complicité et de partage : la maman ou le papa lit le texte et l'enfant le mot illustré. Choisir le vélo ou la trottinette. Eteindre la lumière. Fermer le robinet. Prendre un panier plutôt qu'un sac en plastique. Echanger ses livres et ses jouets. Trier ses déchets et composter... Une collection de petites histoires à lire à deux. Un concept idéal pour apprendre à lire des mots et à découvrir l'environnement proche. Des mots illustrés au sein de l'histoire qui permettent à l'enfant de reconnaître et d'assimiler le vocabulaire et d'adopter des petits gestes simples pour protéger la planète. Pour les enfants dès 2 ans.