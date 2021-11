Ce que papa m'a dit

Archibald et son papa regardent les hirondelles partir de l'autre côté de la terre : " Moi aussi je pourrai aller aussi loin, quand je serai grand ? demande Archibald. Encore plus loin que ça, répond son papa. " " Mais si le vent se lève ? demande Archibald. Si le vent se lève, le vent passera, répond son papa. " Les questions d'Archibald se succèdent, dévoilant une à une les craintes de l'enfant à l'idée de ce grand voyage qui, on le devine, est celui de la vie. En réponse, papa apaise, transmet, encourage, libère et, par-dessus tout assure Archibald de son amour indéfectible... à partir de 3 ans