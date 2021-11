Mon premier semainier Gaston la licorne. Avec 1 feutre effaçable, 1 roue des émotions et 40 vignettes repositionnables

Au recto, l'enfant apprend à se repérer dans le temps. Il peut renseigner, grâce à son feutre effaçable, le jour, la date, le mois. Et représenter la saison en cours grâce à un magnet. Il peut indiquer, également avec un magnet, sa météo du jour. Sur la roue, il lui suffira de dessiner une flèche pour désigner l'humeur de Gaston qu'il ressent ce jour-là : en colère, jaloux, tout fou-fou, etc. Au verso, l'enfant organise toute sa semaine. Grâce aux magnets, il peut renseigner chaque jour de la semaine sur ses repas, ses sorties, ses activités à l'école ou à la maison, etc. Il peut aussi dessiner sa météo du coeur à la fin de chaque journée. Comment s'est-il senti ce lundi ? Et ce mardi ? etc. Un semainier très complet pour permettre à l'enfant d'exprimer ses émotions !