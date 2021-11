P'tit Loup : P'tit Loup va sur le pot

P'tit Loup apprend des choses tous les jours, en même temps que ses copains et copines entre 2 et 4 ans ! Cette fois-ci, il découvre le pot. Qu'est-ce que c'est que cet objet bizarre ? Heureusement son papa et sa maman sont là pour l'aider à comprendre ! Sous la plume d'Orianne Lallemand et les illustrations craquantes d'Eléonore Thuillier, P'tit Loup prend vie pour aider les tout-petits à découvrir l'apprentissage du quotidien !