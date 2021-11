L'éloge de la solitude. 1001 bonnes raisons d'aimer sa compagnie

De tout temps et dans toutes les cultures, combien ont choisi de s'isoler pour mieux créer, se trouver ou accéder aux savoirs. C'est en effet de cela qu'il s'agit dans l'art d'être seul : un recueillement du corps et de l'esprit, capable d'ouvrir toutes les consciences sur le monde qui nous entoure. A défaut d'être celle qui donne aux jours le goût de l'inutile, elle peut donner au contraire un sens à ce que l'on vit. En occupant une place laissée vacante par les tumultes des Autres, la solitude permet de se connecter à ses propres essentiels dès lors qu'elle affranchit des contraintes et des jugements.