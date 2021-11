Le guide du pendule constitue le cours le plus complet sur la radiesthésie, la science des ondes, pour répondre à toutes vos questions, qu'il s'agisse de vos relations, de votre santé, de vos finances ou de vos projets. En quelques leçons, vous saurez utiliser efficacement votre pendule pour : trouver un objet perdu ou un trésor, localiser une personne disparue, choisir un placement financier rentable, sélectionner les aliments qui vous conviennent, déterminer la date la plus favorable de création d'un projet ou d'une entreprise, choisir les bons numéros des jeux de hasard et des courses, deviner les sentiments d'autrui, détecter les bonnes et les mauvaises ondes, connaître passé, présent et avenir. Les nombreux exercices et illustrations vous permettront de progresser pas à pas et d'obtenir rapidement des résultats.