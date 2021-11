Tout se joue avant avant 6 ans. How to parent

Comment devenir parent et donner les bonnes clés à son enfant. On ne possède pas automatiquement la sagesse et l'efficacité nécessaires dans l'art d'être parent. C'est un métier qui s'apprend "sur le tas". Toutefois, pour éviter de commettre des erreurs, il est utile de bien connaître le chemin que tous les enfants parcourent jusqu'à leur complet épanouissement. Il importe donc d'aider l'enfant - sans le contraindre ni le forcer - à exploiter au mieux ses aptitudes et sa personnalité. Dans ce guide, l'auteur nous fait partager avec beaucoup de chaleur et de tendresse son expérience de parent et de psychologue.