Oser. Thérapie de la confiance en soi

Comment se sentir sûr de soi ? Que faire pour ne plus chercher sans cesse l'approbation des autres ? Comment prendre conscience de sa valeur ? Peut-on apprendre à être moins exigeant avec soi-même ? Comment se sentir capable de réussir ce qu'on entreprend ? Le manque de confiance en soi n'est pas une fatalité. Même quand on en souffre depuis l'enfance. Frédéric Fanget s'appuie sur ses années de pratique de la psychothérapie et propose une véritable thérapie de la confiance en soi, au travers de trois clés que chacun peut mettre en œuvre, afin de mieux s'aimer, de se débarrasser de ses doutes et d'apprendre à mieux vivre avec les autres.