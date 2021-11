La mythologie. Ses dieux, ses héros, ses légendes

L'ouvrage le plus clair et le plus complet sur la mythologie Edith Hamilton est sans doute le seul auteur à avoir saisi toute l'importance que gardent, à notre époque, les mythes et les légendes, qui sont le fondement même de notre culture, et où nous puisons encore une si large inspiration. Remontant aux sources, c'est chez les poètes Homère, Hésode, Pindare, Ovide qu'elle retrouve la substance des grands thèmes mythologiques et nous les restitue, dans leur spontanéité, leur efficacité, sous forme de merveilleuses histoires : Orphée et Eurydice, Philémon et Baucis, Tantale et Niobé, les travaux d'Hercule, le défi d'Icare, la descente de Thésée aux Enfers. De l'avis unanime, voici, sur la mythologie, l'ouvrage référence ; il comporte trente illustrations et un index très détaillé.