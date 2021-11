La puissance de la pensée positive

Ce petit guide révèle que nul n'est voué à l'échec. En effet, chacun peut, s'il le désire, répondre à ses aspirations profondes et avoir enfin une vie remplie de joie et de satisfactions. L'auteur propose des méthodes simples et efficaces afin de réussir pleinement votre vie. Il prouve par son enseignement et ses exemples que l'expérience est concluante.